Ученые предупредили о «зомби-вирусах» из Сибири и Арктики, - The Guardian

Компьютерное изображение Pithovirus sibericum, выделенного из образца вечной мерзлоты возрастом 30 000 лет в 2014 году

CentralAsia (CA) - В мире может возникнуть новая пандемия из-за штаммов «вирусов-зомби» или микробов Мафусаила, замороженных в вечной мерзлоте Арктики, они могут вернуться из-за глобального потепления и таяния ледников, предупреждают ученые, пишет The Guardian.

Зомби-вирусами исследователи называют возбудителей болезней, которые были активны в прошлом, но теперь заморожены.

Ученые приступили к планированию арктической сети мониторинга, которая займется выявлением ранних случаев заболеваний, вызываемых древними вирусами. Специалисты создадут систему карантина и квалифицированной медпомощи для инфицированных людей, чтобы предотвратить вспышку и выезд заболевших за пределы региона.

«На сегодняшний день анализ пандемических угроз сосредоточен на болезнях, которые могут появиться в южных районах и затем распространиться на северные. Напротив, мало внимания уделялось вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг», — указал генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель.

Его точку зрения поддерживает вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме. Она отметила, что ученые не знают о вирусах, до сих пор скрывающихся в вечной мерзлоте, но есть реальный риск, что один из них спровоцирует вспышку заболевания, например древней формы полиомиелита. Вирусолог подчеркнула: «Мы должны предположить, что нечто подобное может произойти».

Группа ученых в 2014 году под руководством Клавери изолировали живые вирусы в Сибири и доказали, что те все еще способны заражать одноклеточные организмы — после нахождения в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий. Опубликованные в прошлом году результаты дальнейших исследований показали наличие разных вирусных штаммов, которые нашли в семи разных местах в Сибири. Возраст одного образца вируса составлял 48,5 тыс. лет.

«Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амебы и не представляли риска для человека», — подчеркнул ученый. Однако, продолжил он, это не означает, что другие вирусы, все еще находящиеся в вечной мерзлоте, не могут спровоцировать болезнь и у человека. По словам Клавери, исследователям удалось идентифицировать геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, «которые, например, являются хорошо известными патогенами человека».

Вирусолог объяснял журналу Obserber, что важнейшим качеством вечной мерзлоты является «то, что она холодная, темная и лишена кислорода, что идеально подходит для сохранения биологического материала». «Вы можете положить йогурт в вечную мерзлоту, и он все еще будет съедобным 50 тыс. лет спустя», указывал он.

Однако наибольший риск связан не с таянием вечной мерзлоты, а с исчезновением арктического морского льда, в результате чего вырастет промышленное развитие Сибири, судоходство, будут пробурены «огромные ямы для добычи нефти и руды». «Эти операции высвободят огромное количество патогенов, которые все еще процветают там. Шахтеры будут приходить и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими», — резюмировал вирусолог.

Ученые полагают, что вечная мерзлота – на самых глубоких уровнях – может содержать вирусы возрастом до миллиона лет и, следовательно, намного старше нашего собственного вида, который, как полагают, появился около 300 000 лет назад.

«Наша иммунная система, возможно, никогда не контактировала с некоторыми из этих микробов, и это еще одна проблема. Сценарий возвращения к нам неизвестного вируса, однажды заразившего неандертальца, хотя и маловероятен, стал вполне возможным», — сказал Клавери.