Зеленский: Пока не вижу необходимости мобилизовать 500 тыс. украинцев

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 сообщил, что не видит необходимости привлекать к боевым действиям еще 500 тыс. человек.

«Я так говорю не для того, чтобы кому-то понравиться. На сегодняшний день я не увидел пока понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать»,— сказал Зеленский. Он подчеркнул, что существует вопрос о финансировании расширения армии.

В свою очередь, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что без мобилизации украинской армии не обойтись.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка (военнослужащих) ощутима»,— сказал Буданов в интервью газете Financial Times.

Мобилизация в Украине была объявлена с февраля 2022 года, сначала российских военных действий. В декабре 2023 года президент Украины сообщил, что Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный просят мобилизовать еще 400–500 тыс. человек. Он заявил, что мобилизация такого количества людей обойдется бюджету в 500 млрд гривен (около $13 млрд).

Залужный опроверг слова Владимира Зеленского о необходимом количестве украинцев и, сославшись на военную тайну, не стал раскрывать число граждан, которое планируется призвать на службу. Минфин Украины позднее уточнил, что в бюджете страны не предусмотрены средства на финансирование дополнительной мобилизации.