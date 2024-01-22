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Нетаньяху отказался прекращать бои в Газе в обмен на заложников

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль против выдвинутого боевиками «Хамас» требования о прекращении военных действий в обмен на возвращение заложников, сообщает Times of Israel.

По словам Нетаньяху, «Хамас» в обмен на освобождение заложников требует прекращения военных действий и вывода войск из сектора Газы.

«На данный момент мы вернули домой 110 заложников, и мы намерены вернуть их всех. Я работаю над этим круглосуточно. Но давайте проясним: я категорически отвергаю условия... «Хамас»,— заявил премьер.

19 января Bloomberg сообщил, что Саудовская Аравия вместе с ОАЭ, Катаром, Египетом и Иорданией взяли на себя план по урегулированию ситуации Газы. По данным агентства, согласно этой инициативе, должна быть создана единая Палестина, которую признает Израиль. При этом Биньямин Нетаньяху говорил, что он выступает против создания палестинского государства при любом сценарии. По его словам, эту позицию он донес до руководства США.

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