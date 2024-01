В Китае из-за схода оползня 47 человек оказались под завалами

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 47 человек пропали без вести в результате схода оползня утром 22 января в юго-западной китайской провинции Юньнань, сообщает Reuters.

Оползень сошёл сразу на две деревни, расположенных в границах города Чжаотун. Горная почва покрыла дома у подножия холмов.

CCTV сообщила, что под оползнем оказались около 18 домов и что более 200 человек были «срочно эвакуированы» из района.

«Гора просто рухнула, десятки людей оказались погребены. Четверо моих родственников находятся сейчас под завалами. В момент катастрофы все они спали в своих домах», – рассказал местному телевидению мужчина по фамилии Гу.

Пожарные пробираются через завалы обрушившихся домов и ищут выживших в условиях снега и низких температур. Власти направили на место происшествия около тысячи спасателей и почти 200 единиц спецтехники. Рабочую группу по аварийно-спасательным работам возглавил третий по рангу вице-премьер государственного совета и член политбюро Чжан Гоцин.

A total of 47 people were buried in a landslide that struck SW China's Yunnan Province early Monday. More than 200 rescuers together with 33 firefighting vehicles and 10 loading machines were combing the debris to search for the missing. pic.twitter.com/eH0CNQuJiv