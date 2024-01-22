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В Китае из-за схода оползня 47 человек оказались под завалами

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 47 человек пропали без вести в результате схода оползня утром 22 января в юго-западной китайской провинции Юньнань, сообщает Reuters.

Оползень сошёл сразу на две деревни, расположенных в границах города Чжаотун. Горная почва покрыла дома у подножия холмов.

CCTV сообщила, что под оползнем оказались около 18 домов и что более 200 человек были «срочно эвакуированы» из района.

«Гора просто рухнула, десятки людей оказались погребены. Четверо моих родственников находятся сейчас под завалами. В момент катастрофы все они спали в своих домах», – рассказал местному телевидению мужчина по фамилии Гу.

Пожарные пробираются через завалы обрушившихся домов и ищут выживших в условиях снега и низких температур. Власти направили на место происшествия около тысячи спасателей и почти 200 единиц спецтехники. Рабочую группу по аварийно-спасательным работам возглавил третий по рангу вице-премьер государственного совета и член политбюро Чжан Гоцин.

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