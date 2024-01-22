Крушение российского самолета в Афганистане: Появилось видео с выжившими

CentralAsia (CA) - Афганское радио Hurriyat показало видео с места крушения российского самолета Falcon 10 с фотографией переживших это членов экипажа. Ролик опубликован в аккаунте Hurriyat в Х (бывший Твиттер).

Как уточняет Hurriyat, самолет был обнаружен спасательной командой ВВС Афганистана в «отдаленной и гористой местности». Переживших крушение доставили в районный центр, откуда их, как пишет телеграм-канал Mash, планируют доставить в больницу в Кабуле.

Телеграм-канал Shot сообщает, что пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов не получили серьезных травм. Канал отмечает, что на распространившейся в сети фотографии не видно еще одного медика — Игоря Сывороткина, однако, по данным Shot, его состояние также оценивается как удовлетворительное.

Радиостанция уточнила, что спасательная операция завершена. О судьбе пассажиров — Анатолия и Анны Евсюковых из Волгодонска — в сообщении Hurriyat не говорится. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы пишет, что они погибли. Их тела заберет спецборт, который вылетит в Кабул 23 января.

В Росавиации сообщали, что самолет Falcon 10, принадлежавший российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, пропал с радаров в воздушном пространстве Афганистана вечером 20 января. Борт выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда в Россию через Индию и Узбекистан. На борту самолета находились шесть человек (два пассажира и четыре члена экипажа).

Агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы писало, что причиной крушения самолета мог стать отказ двух двигателей. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек (часть 3 статьи 263 УК).