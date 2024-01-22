экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане ожидаются 30-градусные морозы

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 января.

По данным метеорологов, в предстоящие трое суток вся западная половина республики будет находиться под влиянием западного антициклона, где ожидается морозная погода без осадков, а на остальные районы страны будет оказывать свое влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед, туман и усиление ветра с метелью.

«Температура воздуха ночью на западе страны понизится до 22-30 мороза, на северо-западе - до 20-30 мороза, на севере, в центре и востоке ослабление до 7-18 мороза, повышение на юге до 5 мороза - 5 тепла, на юго-востоке - до 0-10 градусов мороза», - говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com