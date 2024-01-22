В середине недели в Узбекистане похолодает

CentralAsia (UZ) - В понедельник на территорию Узбекистана начался вынос тёплой воздушной массы с территории Туркменистана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Осадков по республике не ожидается, днём воздух прогреется до +9…+12 градусов.

Затем, 23−24 января, вынос тепла продолжится, по большей части территории страны будет наблюдаться солнечная и ясная погода.

Однако на северо-западные районы 24 января начнётся вторжение влажной и холодной воздушной массы с территории Поволжья. По Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами пройдут осадки — дождь и снег.

Температурный фон 23−24 января по большей части территории страны повысится ночью до +2…+5 градусов, днём — до +12…+15, а по северным районам 24 января дневная температура понизится до −2…−7 градусов.

В четверг, 25 января, вторжение охватит всю территорию Узбекистана, по всей стране пройдут дождь и снег. Дневная температура понизится до +4…+9, по северным районам ночная составит −6…−11, днём не превысит −2…−7.

В пятницу, 26 января, по большей части территории страны вероятность осадков сохранится, а по северо-западным районам осадки прекратятся. Температура будет ночью в пределах −2…+3 градуса, днём — +3…+8, по северу ночью −6…−11, днём 0…-5.

В Ташкенте в понедельник будет наблюдаться солнечная и ясная погода. Температура воздуха днём — +10…+12 градусов.

23−24 января осадков в столице не ожидается, в ночные и утренние часы возможен туман. В ночные часы температура воздуха 23 января будет в пределах

0…+2, 24 января повысится до +3…+5, дневная температура 23−24 января будет в пределах +12…+14 градусов.

25 января в столице временами пройдут дожди, ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с. Ночью температура повысится до +5…+7, днём понизится до +7…+9 градусов.