Президент Узбекистана утвердил создание Министерства спорта

CentralAsia (UZ) - На базе Министерства молодежной политики и спорта Узбекистана создано Министерство спорта. Указ об этом президент страны Шавкат Мирзиёев подписал 20 января, сообщает «Газета.uz».

Министерство будет вести единую государственную политику в сфере спорта, разрабатывать соответствующие программы, заниматься популяризацией спорта, привлечением населения к здоровому образу жизни, развитием олимпийского и паралимпийского движения, выполнять другие задачи.

Агентство по делам молодежи, бывшее в ведении расформированного министерства, передается в подчинение Кабинета министров Узбекистана.

Кто будет возглавлять новое ведомство, не сообщается. Министерство молодежной политики и спорта Узбекистана возглавлял Адхам Икрамов, Агентство по делам молодежи – Алишер Садуллаев.

Популярный узбекский блогер Хушнудбек Худойбердыев назвал сферу спорта кочевницей.

«Только за последние семь лет руководство спортом менялось шесть раз. Сферой занимался то комитет, то министерство, спорт присоединяли, отделяли, снова объединяли, снова разделяли... Вероятно, и этот раз будет не последним», — написал блогер.

В апреле 2021 года на базе Министерства физической культуры и спорта и Государственного комитета по развитию туризма было создано Министерство туризма и спорта. В феврале 2022 года министерство разделили на Министерство развития спорта и Министерство туризма и культурного наследия. В декабре того же года Министерство развития спорта переименовали в Министерство молодежной политики и спорта, передав в его подчинение Агентство по делам молодежи.