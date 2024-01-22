Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении института множественного гражданства. Об этом он сообщил в своем обращении по случаю Дня соборности Украины.

Законопроект позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме РФ. А также иностранным добровольцам, которые воюют за Украину.

«Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства, и позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора. Все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, которые встали на защиту Украины. Все, кто воюет за свободу Украины, как за родную страну», - заявил Зеленский.

В Раде еще с декабря 2019 года лежит президентский законопроект №2590 о двойном гражданстве.

Он даже был одобрен комитетом к рассмотрению в первом чтении, но в мае 2019 его сняли с повестки решением всех фракций, назвав некоторые положения документа спорными и требующими доработки.

Юлия Тимошенко тогда заявляла, что принятие данного законопроекта «завершится распадом территории Украины».