Телеведущей Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан после ее слов о «вытеснении» русского языка в республике

Тина Канделаки

CentralAsia (KZ) - Казахстан закрывает въезд российской телеведущей и продюсеру Тине Канделаки в ответ на ее высказывания о стране. С таким заявлением выступил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, передает Tengrinews.kz.

«Если кто-то вам не нравится, вы ведь не впустите в свой дом. Так же будем поступать и мы. При необходимости будут приняты меры. Не настаивайте, чтобы мы сделали это сегодня или завтра. Государство такого никогда не прощает. Она (Тина Канделаки) не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет», — подчеркнул чиновник.

Он также посетовал, что высказывания Канделаки широко обсуждались в стране, отвлекая от решения насущных проблем.

«Самое печальное, что мы забываем о себе, если продолжаем отвечать каждому, кто делает такие заявления. Сколько у нас внутренних проблем, давайте сосредоточимся на этом. Если мы будем обращать внимание на каждого из них, у нас не хватит времени. Самое обидное — что это соседская страна, наши друзья, не знают о нашей стране. Потому что информация о нас у них неверна. Чем вступать в конфликт в социальных сетях, давайте продолжим работу», — резюмировал Смадияров.

Поводом для разбирательств стали заявления Канделаки о том, что в Казахстане вытесняют русский язык. Телеведущая высказалась о переименовании нескольких железнодорожных станций в республике (где русскую транскрипцию заменят на казахскую), отметив, что «под предлогом поддержки своего места в истории можно пойти очень далеко, особенно удобно прикрываться историей для продвижения таких вот сомнительных решений».

Пост Канделаки возмутил казахстанцев, они написали много гневных комментариев, в ответ на которые телеведущая сделала еще одно заявление.

«Крики, шум, советы убраться — много всего, но ничего нового. Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие — «мәңгу». От него происходит известный образ манкурта — человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе, в исторических названиях — занятие не просто безграмотное, но и опасное», — написала Канделаки

Она добавила, что не помнить прошлого — это значит рукоплескать фильму «Борат», который, помимо Казахстана, в знак солидарности запретила только Россия и страны Залива.

«А что просвещенные эльфы Запада? Да плевать они хотели. Кто такие для них казахи? Ответ по фильму очевиден. Не помнить прошлого — значит не помнить того, как два года назад страна Казахстан едва не прекратила свое существование. Что лучше — горящие города или пришедшие на помощь соседи?» — добавила она.

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