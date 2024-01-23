Землетрясение в Китае почувствовали в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

CentralAsia (KZ) - На территории Китая недалеко от кыргызско-китайской границы произошло землетрясение силой около 7 баллов. Толчки ощущались в странах Центральной Азии.

По данным сети сейсмостанций МЧС РК, эпицентр землетрясения находился на границе Казахстана и Кыргызстана в 264 километрах от Алматы. Магнитуда в эпицентре составила 6,7.

Как пишут СМИ Казахстана, в Алматы ощущались продолжительные толчки. Многие горожане покинули свои дома. В Алматы ощущались толчки силой 5 баллов, в Шымкенте — 2 балла.

По данным Института сейсмологии Академии наук Кыргызстана, землетрясение произошло на территории Китая близко к кыргызско-китайской границе. В Караколе, Нарыне, в селе Каджи-Сай Тонского района ощущались толчки силой 4 балла.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщил, что эпицентр находился в округе Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая недалеко от границы с Кыргызстаном.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 7. Глубина очага — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 862 км в юго-восточном направлении.

В Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (600−650 км от эпицентра) — 3−4 балла.

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