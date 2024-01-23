Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить Монголию

CentralAsia (MNG) - Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер собирается в ближайшее время посетить нашу страну по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа. Дата визита официально не объявлена, но он может состояться в течение двух следующих недель, сообщает новостной сайт Isee.

Он приезжает по поводу 50-летия установления дипломатических отношений между нашими странами в 2024 году.

В ходе визита Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вероятно, проведут официальные переговоры и обсудят традиционные дружественные отношения и сотрудничество.

В ходе встреч и обсуждений планируется обсудить основные цели долгосрочной политики развития Монголии «Видение 2050», и среднесрочной «Политики нового возрождения», а также проект «Продовольствие и безопасность», национальное движение «Миллиард деревьев» и «Послание президента 2100». Лидеры, скорее всего, обсудят сферы сельского хозяйства, легкой промышленности, инфраструктуры, образования и культуры.

Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier; род. 5 января 1956, Детмольд, Германия) — немецкий государственный и политический деятель, действующий Федеральный президент Германии с 19 марта 2017 года.

В прошлом — министр иностранных дел Германии (2005—2009 и 2013—2017), вице-канцлер Германии (2007—2009), член Социал-демократической партии Германии с 1975 года.

Штайнмайер женат, его супруга — судья по административным делам Эльке Бюденбендер (род. 1962). У пары есть дочь, 1994 года рождения. Штайнмайер вместе с семьёй проживает в одном из наиболее престижных районов Берлина — Целендорфе.

Несколько раз в году он навещает родителей и брата Дирка, живущих в Детмольде.

В 2010 году Эльке Бюденбендер перенесла операцию по пересадке почки, донором которой стал её муж. В связи с этим Штайнмайер был вынужден временно уйти с политической арены. В октябре 2010 года он вернулся к активной политической деятельности.

источник: middleasiannews.com

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