Монголия хотела бы провести у себя летние юношеские Олимпийские игры

CentralAsia (MNG) - Об этом заявила глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх президенту МОК Томасу Баху.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, возглавляющая сборную Монголии на IV Зимних юношеских играх в Канвоне (Южная Корея), 19 января встретилась с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Монголии.

В ходе встречи она проинформировала собеседника о развитии спорта в Монголии и национальной сборной, а также обменялась с ним мнениями по вопросам спортивного образования среди молодежи и возможностям расширения сотрудничества.

Батцэцэг также выразила желание провести Азиатские игры и летние юношеские Олимпийские игры в Монголии. Президент МОК Томас Бах приветствовал это предложение и пообещал рассмотреть его.

Она также встретилась с вице-президентом Всемирной федерации бадминтона Патамой Лисвадтракул и, сообщив ей о Всемирной женской конференции, которая пройдет в Улан-Баторе в августе этого года, пригласила принять участие в этом мероприятии, собеседницы также обменялись мнениями о развитии спорта, сотрудничестве и женском лидерстве.

источник: middleasiannews.com

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