Монголия может стимулировать диверсификацию экономики путем устранения торговых ограничений — ВБ

CentralAsia (MNG) - У Монголии есть возможности более эффективно интегрироваться в глобальные производственно-сбытовые цепочки и диверсифицировать свою экономику, избавившись от сильной зависимости от экспорта продукции горнодобывающей отрасли с низкой добавленной стоимостью путем устранения ограничений в международной торговле. Об этом говорится в докладе «Диагностика конкурентоспособности торговли Монголии», опубликованном в понедельник представительством Всемирного банка /ВБ/ в Монголии.

«Монголия имеет относительно открытый торговый режим по сравнению со странами-аналогами, но, не имея выхода к морю, географически удаленная и обширная страна сталкивается с уникальными проблемами в развитии торговли. Эти проблемы усугубляются "узкими местами" в инфраструктуре и логистике, а также ограниченной способностью соответствовать международным стандартам», — говорится в докладе.

По словам постоянного представителя ВБ в Монголии Тэхена Ли, последовательное совершенствование и реформирование торговой политики имеет решающее значение для дальнейшего использования торгового потенциала Монголии в качестве платформы для диверсификации экономики и устойчивого роста.

В докладе ВБ отмечается, что, учитывая географические и логистические ограничения, расширение торговли цифровыми услугами может стать для Монголии многообещающим способом диверсификации структуры своего экспорта. Для этого необходимо создание соответствующей информационно-коммуникационной инфраструктуры и программ для подготовки кадров.

Укрепление трансграничного сотрудничества и взаимосвязанности с цифровыми экономиками стран-партнеров также может стимулировать развитие цифровой торговли. Правительству Монголии рекомендовано поддержать фирмы, экспортирующие цифровые услуги, в выполнении международных нормативных требований к цифровому экспорту.

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