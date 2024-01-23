В Алматы в результате землетрясений пострадали восемь человек, трое выпрыгнули из окон

CentralAsia (KZ) - В Алматы в результате землетрясения пострадали восемь человек, трое из них выпрыгнули из окон, сообщает управление здравоохранения города.

По состоянию на 3:00 по местному времени в больницы города доставили восемь человек с травмами.

«Трое людей получили травмы в связи с тем, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Двое пострадавших после проведённого обследования отправлены на амбулаторное лечение. Состояние третьего пациента оценивается как тяжёлое, он госпитализирован в больницу», – сообщили в управлении здравоохранения.

Пятеро алматинцев получили травмы, выбегая из дома. После оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение

Ночью на 23 января на кыргызко-китайской границе зафиксировали землетрясение магнитудой 8 баллов. Сильные толчки были зафиксированы в 0:09 по местному времени. Их ощущали жители нескольких городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

В Алматы было зафиксировано землетрясение магнитудой 5 баллов. Как сообщили казахстанские издания, повторное землетрясение магнитудой 2-3 балла произошло в Алматы. Люди выбежали на улицы, образовались пробки и очереди на заправках.

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