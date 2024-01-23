Землетрясение на кыргызско-китайской границе: В Китае пострадали 6 человек, 47 домов полностью разрушены

CentralAsia (CA) - Шесть человек пострадали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая после землетрясения магнитудой 7,1, сообщает во вторник CGTN.

Согласно последним данным, два человека получили тяжелые ранения, еще четверо – легкие травмы, 47 домов полностью разрушены, 78 повреждены. В пострадавших населенных пунктах восстановлено электроснабжение, водоснабжение и отопление.

Согласно информации на сайте Китайского сейсмологического центра (CENC), землетрясение в уезде Аксу магнитудой 7,1 балла произошло в 2:09 по местному времени. По данным центра, в регионе было зафиксировано несколько десятков афтершоков магнитудой от 3 до 5,3 балла. Толчки ощущали жители нескольких городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

За последний год в Синьцзяне произошло 293 землетрясения магнитудой 3,0 и выше, из них 255 - магнитудой 3,0-3,9, 31 - магнитудой 4,0-4,9, пять - магнитудой 5,0-5,9, одно - магнитудой 6,0-6,9, причем самое сильное по данным Управления по землетрясениям Китая, одно из них произошло во вторник в округе Уши.