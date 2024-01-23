Фото — Выбегали без одежды, пробки на дорогах, очереди на АЗС. Как в Алматы отреагировали на землетрясение?

CentralAsia (KZ) - В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение магнитудой 5. Люди в спешке пытались покинуть дома. Некоторые выбегали в тапочках и без верхней одежды, кто-то одевался, уже стоя на снегу, сообщают СМИ.

На выездах из города образовались пробки, на АЗС - очереди. Жители пытались покинуть город, опасаясь новых толчков. Жители многоэтажных домов боялись возвращаться в квартиры. Люди старались уехать к родственникам или друзьям, проживающим в частных домах. Также алматинцы отправились в пункты приема пострадавшего населения.

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В Алматы в результате землетрясений пострадали 44 человека. С разными показаниями они доставлены в стационары города, из них 34 взрослых. 3 госпитализированы, 31 человек отправлены на амбулаторное лечение, сообщили в Минздраве РК. Ранения легкой и средней степени тяжести - ушибы, защемления, растяжения.

В Китае пострадали 6 человек, 47 домов полностью разрушены.

Ночью 23 января на территории Китая недалеко от границы с Кыргызстаном произошло 6 землетрясений. Согласно информации на сайте Китайского сейсмологического центра (CENC), самое сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 2:09 по местному времени в уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным центра, в регионе было зафиксировано несколько десятков афтершоков магнитудой от 3 до 5,3 балла.

Толчки ощущали жители нескольких городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

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