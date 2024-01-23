ДАВОС: Монголия на пороге мега-сделки по добыче полезных ископаемых с французской транснациональной корпорацией, — Macau Business

CentralAsia (MNG) - Монголия близка к достижению соглашения с французской многонациональной атомной компанией Orano об эксплуатации огромного уранового рудника, сообщил премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай агентству AFP в Давосе.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его монгольский коллега Хурэлсух Ухнаа в октябре подписали меморандум о взаимопонимании, позволяющий Орано разрабатывать рудник Зөөвч-Овоо на юго-западе Монголии.

Инвестиционное соглашение изначально ожидалось к концу этого года, но оно может быть достигнуто раньше, — пишет Macau Business.

«В настоящий момент наша правительственная рабочая группа работает над экологической и технологической оценкой проекта для достижения окончательного соглашения с французской стороной», — сказал Оюун-Эрдэне агентству AFP в рамках ежегодного саммита Всемирного экономического форума в Швейцарии.

Оюун-Эрдэнэ сообщил, что он разговаривал на роскошном горнолыжном курорте в Давосе с владельцами Orano и британско-австралийской горнодобывающей группы Rio Tinto, с которой Монголия подписала соглашение о мегапроекте по добыче меди и золота Оюу-Толгой.

«Для нас крайне важно поделиться знаниями и передовым опытом, которые у нас были с Rio Tinto, а также с Orano, чтобы мы могли достичь соглашения хорошего качества за короткий период времени», — сказал г-н Оюун-Эрдэнэ через переводчика.

Выступая перед агентством AFP в Париже, Orano подтвердил, что переговоры продолжаются с азиатской страной, не имеющей выхода к морю, зажатой между гигантами Китаем и Россией.

«Orano стремится сотрудничать с правительством Монголии для достижения взаимовыгодного соглашения», — заявили в компании, базирующейся к юго-западу от французской столицы.

– Усилия в области возобновляемых источников энергии –

Горнодобывающий сектор Монголии «действительно важен», подчеркнул Оюун-Эрдэнэ, «Это основной сектор нашего экспорта».

Но это не единственный случай: в Давосе премьер встретился с туристическими агентствами, аналитическими центрами и представителями энергетического сектора, включая китайскую транснациональную компанию по возобновляемым источникам энергии Envision.

«Поэтому в будущем мы пытаемся развивать другие отрасли экономики, а также находить инновационные решения», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

Монголия по-прежнему во многом зависит от угля, но страна «прикладывает усилия для развития сектора возобновляемых источников энергии».

В попытке диверсифицировать экономику, что, по мнению Оюун-Эрдэнэ, является «критически важным для развивающихся стран, таких как Монголия», страна «работает над возможностями производства водорода из коксующегося угля».

Монголия является одним из крупнейших в мире экспортеров угля, а столица Улан-Батор зачастую является одной из самых загрязненных на планете.

Оюун-Эрдэнэ затронул еще одну проблему, отравляющую Монголию: коррупцию.

Страна занимает 116-е место из 180 по индексу восприятия коррупции Transparency International.

Папа Франциск даже обсуждал этот вопрос во время своего визита в Монголии в прошлом году.

«Коррупция остается… одной из самых серьезных проблем в Монголии», — признал Оюун-Эрдэнэ, хотя и настаивал на том, что страна пытается решить эту проблему.

«Мы обнародовали расходы госпредприятий, их закупки, процесс тендеров.

«А также мы раскрыли информацию о причастности некоторых политиков к коррупционным делам и полученных ими кредитах».

Оюун-Эрдэнэ сообщил, что встретился с представителями Transparency International в Давосе, чтобы получить совет по борьбе со взяточничеством.

Монголия «продолжит борьбу с коррупцией, независимо от того, останусь ли я премьер-министром или нет», добавил он.

автор: Софи Эстьен

перевод: Татар С.Майдар

источник: middleasiannews.com

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