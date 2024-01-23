Граждане Монголии теперь могут подавать заявление на получение визы на границе Индонезии

CentralAsia (MNG) - С 9 февраля текущего года граждане Монголии, имеющие обычные заграничные паспорта и желающие посетить Индонезию, теперь могут подать заявление на получение визы сразу на границе этой республики или при проезде через ее территорию в туристических целях.

Другими словами, Монголия добавлена в список стран, граждане которых имеют право на получение визы на границе страны. Получение краткосрочной (до 30 дней) туристической визы в Индонезию обойдется монголам в 35 долларов США. отметим, раньше данная виза стоила 150 долларов США. Поэтому МИД советует гражданам Монголии строго соблюдать законы и путешествовать ответственно, не допуская просрочки виз при посещении Индонезии.

Для подачи заявления на визу на границе Индонезии потребуется загранпаспорт, который должен иметь срок действия не менее 6 месяцев и обратный авиабилет. Для оформления заявки на визу необходимо посетить сайт таможни и заполнить заявку онлайн. Декларацию с QR-кодом можно скачать на мобильный телефон или распечатать и в бумажном виде показать сотруднику таможни.

Заявки на туристические, деловые или транзитные визы также можно подать онлайн заранее, до въезда в страну. В этом случае их необходимо оформить на сайте Иммиграционного агентства Индонезии.

источник: MAN

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