Замминистр иностранных дел Амартувшин принял участие в Третьем Южном саммите

CentralAsia (MNG) - Третий саммит Юга, основной механизм принятия решений Группы 77, проходит в Кампале, Уганда, 21-23 января 2024 года.

В рамках темы «Никто не останется позади» (НОП) Третий Саммит Юга обсуждает широкий спектр вопросов, включая партнерство развивающихся стран, сотрудничество, торговлю, инвестиции, устойчивое развитие, изменение климата, сокращение бедности, страны с особыми потребностями, электронную экономику, и миграция.

Представители высокого уровня более чем 130 стран и международных организаций, в том числе президенты Уганды, Ботсваны, Экваториальной Гвинеи и Шри-Ланки, вице-президенты Кубы, Бенина и Мальдивских островов, премьер-министры и министры иностранных дел Алжира, Гайаны , Руанда, Эсватини, Южная Африка, Филиппины, Сингапур и Бразилия, а также Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций принимают участие в саммите, чтобы выразить свои позиции по деятельности, осуществляемой в рамках сотрудничества Юг-Юг и укрепления партнерства развивающихся стран.

Заместитель министра иностранных дел Амартувшин Гомбосурэн участвует в Третьем Южном саммите. На встрече 22 января заместитель министра представил политику, деятельность и инициативы, реализуемые правительством Монголии.

По итогам Третьего Саммита Юга представители опубликуют итоговый документ в качестве дорожной карты для развития международного партнерства и сотрудничества, укрепления единства и поддержки развития развивающихся стран. С 1989 года Монголия активно участвует в деятельности Группы 77, целью которой является защита общих интересов развивающихся стран.

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