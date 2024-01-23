Национальный комитет по антикоррупционной программе возглавит генеральный секретар Кабмина

енеральный секретар Кабмина Амарбаясгалан Дашзэгвэ

CentralAsia (MNG) - Обсужден и доработан проект постановления Правительства о создании Национального комитета по реализации Антикоррупционной программы, утвержденный постановлением Парламента.

Программа по борьбе с коррупцией представляет собой среднесрочную целевую программу, которая будет реализована в 2023-2030 годах и направлена на создание основных условий для реализации долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050», а также на снижение коррупции путем укрепления национального систему правосудия и правовую базу, а также предотвращать коррупцию и конфликты интересов путем координации с «Политикой нового возрождения».

Национальный комитет координирует и контролирует реализацию антикоррупционной деятельности государственных министерств, ведомств, организаций местного самоуправления, местных административных организаций, а также государственных и государственных юридических лиц.

Комитет возглавляют Министр Монголии и Главный секретарь Кабинета министров;

Начальник Управления осуществления государственного контроля исполняет обязанности заместителя председателя;

Функции заместителей председателя исполняют руководители Управления реализации антикоррупционной программы Независимого органа по борьбе с коррупцией.

В состав Национального комитета вошли государственные секретари министерств, заместитель премьер-министра Монголии, Национальный комитет по возрождению портов, Национальный комитет по уменьшению заторов на дорогах в Улан-Баторе, а также руководители офиса Монгольского национального олимпийского комитета.

Создание Национального комитета по реализации Национальной антикоррупционной программы не потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета.

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