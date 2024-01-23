В Улан-Баторе остановят работу 403 просроченных автобусов
CentralAsia (MNG) - Новые маршруты перевозки созданы путем замены нынешних 1017 автобусов на 110 маршрутах на 1075 автобусов на 74 маршрутах.
В рамках обновления автопарка 135 из 600 автобусов, поставленных в город Улан-Батор, поступили от китайской компании Yutong Bus. Предприятия и компании имеют возможность использовать эти автобусы в перевозках, заключив «Договор об использовании общественного транспорта» с АО «Корпорация развития Улан-Батора».
Кроме того, в этом году будут выведены из эксплуатации 403 автобуса, срок эксплуатации которых истек в 2023 году. Также необходимо улучшить работу службы такси и увеличить количество такси в ежедневном обслуживании, говорилось на срочном совещании руководства столицы.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения