В Улан-Баторе остановят работу 403 просроченных автобусов

CentralAsia (MNG) - Новые маршруты перевозки созданы путем замены нынешних 1017 автобусов на 110 маршрутах на 1075 автобусов на 74 маршрутах.

В рамках обновления автопарка 135 из 600 автобусов, поставленных в город Улан-Батор, поступили от китайской компании Yutong Bus. Предприятия и компании имеют возможность использовать эти автобусы в перевозках, заключив «Договор об использовании общественного транспорта» с АО «Корпорация развития Улан-Батора».

Кроме того, в этом году будут выведены из эксплуатации 403 автобуса, срок эксплуатации которых истек в 2023 году. Также необходимо улучшить работу службы такси и увеличить количество такси в ежедневном обслуживании, говорилось на срочном совещании руководства столицы.

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