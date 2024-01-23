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В Казахстане Институту сейсмологии выделят около пяти миллиардов тенге

CentralAsia (KZ) -  Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, что Институту сейсмологии при МЧС хотят выделить около 4-5 млрд тенге, сообщает Orda.kz.

«Сумму уточнят позже, после заседания научно-технической комиссии. С прошлого года у нас была отдельная программа. В этом году уже закладываем большой пакет финансирования на соответствующее оснащение и усиление кадрового потенциала. По договоренности с МЧС мы также закладываем отдельное финансирование для поддержки этого института», - сказала она.

Средства также потратят на дополнительное расширение покрытия, зонды и цифровизацию, добавил министр.

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК — научная организация в области исследований по проблемам обеспечения сейсмобезопасности в Казахстане.

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