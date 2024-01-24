В Улан-Баторе взорвался газовоз весом 60 тонн, погибли 3 пожарных, около 30 машин сгорели. Видео

CentralAsia (MNG) - Мощный взрыв разбудил около 1 часов ночи жителей района Баянзурх Улан-Батора.

24 января около 01:00 произошло ЧП на трассе в районе жилого массива и недалеко от крупных рынков «Нарантуул» и «Дунжингарав». По предварительным данным, в результате ДТП взорвался 60-тонный газовоз. Предварительной причиной случившегося называется столкновение газовоза с другим авто.

Пожар, вызванный очень сильным взрывом, быстро охватил близлежащий жилой дом, офисное здание (школа «Глобал») и автосалон, вызвав крупный пожар. На месте ЧП на десятки метров поднялся огненный столб с облаком, затем сразу начался пожар. К этому моменту распространение огня удалось остановить, однако жителям близлежащих зданий рекомендовали эвакуироваться, чтобы не дышать гарью.

По словам очевидцев ЧП, взрывная волна ощущалась даже за сотни метров от эпицентра.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли как минимум 3 пожарных. Сгорело свыше 30 машин. Причину [взрыва] и пожара, а также масштабы ущерба установит следствие

За взрывом последовало несколько серий небольших взрывов, от которых пострадавший сгорел.

источник: middleasiannews.com

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