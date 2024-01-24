В 2023 году границу Монголии пересекли свыше 5 млн человек

CentralAsia (MNG) - В 2023 году границу Монголии пересекли в общей сложности 5 млн 334,9 тыс. человек, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть из них оказались монголы. Об этом во вторник сообщили местные СМИ со ссылкой на данные Национального статистического комитета страны.

Сообщается, что за указанный период количество иностранцев, пересекших границу Монголии, выросло на 343,5 тыс. человек /в 2,1 раза/ и составило более 644,1 тыс. человек.

Более 54,4% иностранцев, въехавших на территорию Монголии, это лица из стран Восточной Азии и Тихого океана, 40,5% — из Европы, 2,8% — Америки, 1,3% — Среднего Востока, 0,7% — Южной Азии и 0,3% — Африканского континента.

В 2023 году в общей сложности 2 млн 43,1 тыс. монголов выехали за рубеж. Из них свыше 67,6% покинули Монголию в туристических целях, а 32,4% — в целях учебы и работы.

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