В АРВМ стартовал международный турнир по хоккею среди команд Монголии, Китая и России

CentralAsia (MNG) - Международный пригласительный турнир по хоккею среди юниорских команд Монголии, Китая и России 2024 года открылся в понедельник на катке «Дунхэ» города Хөх-Хото.

Организатором спортивного мероприятия выступила администрация города Хөх-Хото. Как сообщил представитель городского управления по делам спорта и физкультуры, проведение данного турнира нацелено на активизацию международных обменов и сотрудничества в области спорта, отработку навыков отечественных команд юниоров по хоккею.

Как стало известно, в рамках 5-дневного турнира пройдет 15 матчей, в ходе которых три команды из Монголии и России будут соревноваться с китайскими командами, а именно с к омандой Ассоциации по хоккею города Харбин, Эвенкийской командой АР Внутренняя Монголия и командой города Хөх-Хото. Возрастная категория спортсменов — от 14 до 16 лет.

Тренер хоккейного клуба из Монголии Алтангэрэл Ичинноров похвалил мастерство китайских хоккеистов, принявших участие в турнире, и выразил надежду на приобретение полезного опыта в ходе матчей. «Хотя погода холодная, но в сердцах спортсменов горит энтузиазм», — сказал он.

Команда России прибыла на турнир во главе с тренером Алексеем Белявским. По его словам, в России дети активно занимаются хоккеем и любят этот вид спорта. Он сообщил, что рад представившейся его подопечным возможности обменяться опытом с ровесниками из Китая, где, как он узнал, все больше детей начали заниматься хоккейным спортом в последние годы.

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