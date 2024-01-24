Почти 180 тыс. голов скота погибли в Монголии от зимней бескормицы

CentralAsia (MNG) - К настоящему моменту почти 180 тыс. голов скота в Монголии погибли от белого и железного /ледяного/ дзудов. Об этом во вторник заявил вице-премьер, глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии Амарсайхан Сайнбуян на пресс-конференции для местных СМИ.

По его словам, в целях преодоления суровой зимы с минимальным ущербом правительство Монголии продолжает предоставлять всем монгольским кочевникам-скотоводам 50-процентную скидку на приобретение корма для скота из государственных резервов. «В общей сложности 9 млн 182,4 тыс. тонн кормов для скота уже предоставлено 21 монгольскому аймаку и трем отдаленным районам Улан-Батора», — отметил Амарсайхан.

По информации Института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, в настоящее время около 90 процентов территории страны покрыто снегом.

Монголия имеет обширную территорию, на которой развивает пастбищное животноводство. Однако животноводческая отрасль Монголии зимой сталкивается с экстремальными погодными условиями, вызывающими белый и железный дзуды, или зимнюю бескормицу, — стихийное бедствие в скотоводческих регионах, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом, в результате чего большое количество животных погибает от голода и холода.

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