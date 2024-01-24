Монгольские солдаты завоевали первые 10 мест в марш-броске в Южном Судане. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В марш-броске приняли участие более 230 миротворцев из 47 стран, которые прошли 25-километровый маршрут при +40-градусной температуре с 16-килограммовым грузом, чтобы проверить свою скорость и ловкость.

В Южном Судане состоялся традиционный марш-бросок NORCON среди многонациональных частей военнослужащих ООН.

Монгольские бойцы завоевали первые 10 места среди более 230 военнослужащих из 47 стран.

Во всех возрастных и гендерных категориях все участники марш-броска из MONBATT XIII завоевали первые 10 мест. Первые три места в категории 40-летних женщин заняли монгольские женщин-военнослужащие.

Цель подобного марш-броска - выяснить уровень физической подготовки военных.

Сегодня около 900 монгольских миротворцев принимают участие в миротворческих операциях ООН – в Южном Судане.

В последние годы народ Южного Судана пережил и гражданскую войну, и нехватку пищи, и высокий уровень продовольственной безопасности. Среди задач монгольских миротворцев - обеспечение безопасности «воздушного пути» , поскольку Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) столь необходимые продукты питания в Бенту, Южный Судан, сбрасывает с воздуха.

В обязанности монгольских миротворцев входит также защита гражданских лиц, обеспечение баз ООН, патрулирование территории, сопровождение конвоев, поддержка поисковых операций, проводимых полицией ООН, а также защита сослуживцев-миротворцев, осуществляющих операции по техническому обслуживанию и разминированию дорог.

источник: middleasiannews.com

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