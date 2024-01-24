Монгольские боксершы завоевали золотые медали в Венгрии. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Монгольские боксеры завоевали восемь медалей в Дебрецене, Венгрия.

В венгерском городе Дебрецен прошел 68-й Мемориал Иштвана Бочкаи по боксу. В турнире, посвященном памяти Бочкаи, приняли участие около 170 спортсменов из 12 стран, среди которых были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы.

Монгольские боксеры завоевали на турнире восемь медалей. Есугэн Оюунцэцэг и Намуун Монхор завоевали золотые медали среди женщин. Намуун не только стала золотой медалисткой, но и завоевала общую победу на турнире и заветный трофей. Кроме того, серебро завоевали Алтанцэцэг Лутсайхан и Бадмаараг Ганзориг, а бронзовые медали достались Мишээлт Баттөмөр, Болортуул Төмөрхуяг,Баттулга Батболд и Ган-Эрдэнэ Ганхуяг.

источник: middleasiannews.com

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