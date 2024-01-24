Письма монгольского Аргун-хана французскому королю Филиппу IV будет выставлен в Музее Монголии. Фото

CentralAsia (MNG) - Выставка «Чингисхан: Как монголы изменили мир» во Франции привлекла более 200 тысяч человек. В продолжение этой выставки в Монголии будут экспонироваться памятники истории и культуры из коллекций Лувра, Севрского музея истории керамического искусства и Национального музея Франции.

Будут выставлены керамика и фарфоровые вазы периода Юань, артефакты киданьского периода. Но главным экспонатом все же станет письмо Аргун-хана французскому королю Филиппу IV (1289 г.).

Письмо Аргун-хана, доставленное Филиппу Красивому генуэзцем Бускарелло де Гизольфи, написано старомонгольскими буквами и снабжено печатью с китайскими иероглифами. Бумага размером 182х25 см изготовлена в Корее.

Аргун-хан (ᠠᠷᠭ) жил c 1258 года по 10 марта 1291 года. Он был четвёртым правителем Монгольской империи Ильханата в период с 1284 по 1291 год. Аргун был сыном Абаха-хана и, как и его отец, был набожным буддистом, выступавшим против исламского мира.

Известно о четырёх посольствах Аргуна в Европу — 1285, 1287, 1289, 1290 годов. Первое из них было отправлено в Рим в середине 1285 года. Папе Гонорию IV, избранному незадолго до этого (2 апреля), доставили письмо Аргуна, датированное 18 мая 1285 года. Перевод этого письма на латынь, сохранившийся в архивах папской курии, позволяет установить состав посольства. Главой его назван Иза-толмач, с ним прибыли Богагок и Менгилик (искажённые монгольские имена), Фома Банхринус и Угето-толмач.

В 1289 году генуэзец Бускарелло де Гизольфи доставил от ильхана папе, французскому и английскому королям письма, в которых Аргун сообщал о готовности начать поход против мамлюков зимой 1290 года, а весной 1291-го стать лагерем под Дамаском. Он обещал приготовить для европейского войска 20—30 тысяч коней, продовольствие и фураж.

Аргун-хан известен тем, что, находясь во враждебном монголам мире, несколько раз отправлял посольства в Европу в безуспешной попытке сформировать франко-монгольский союз против мусульман в Святой Земле. В своре время Аргун попросил невесту у своего двоюродного дяди Хубилай-хана. Известно, что миссию по сопровождению девушки Хөхөчин через Азию взял на себя друг и придворный Хубилай-хана Марко Поло. Однако до прибытия молодой невесты Аргун умер, поэтому Хөхөчин вышла замуж за его сына Газана.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения