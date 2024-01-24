EuroChamber Mongolia: Выявлены недостатки инвестиционной среды

CentralAsia (MNG) - Недавно были представлены результаты отчета Всемирной сети Европейской бизнес-организации (EBOWWN). В нем говорится, что усилия правительства по привлечению инвестиций посредством внесения позитивных поправок в Закон об инвестициях правдоподобны и потенциально привлекательны.

Однако в настоящее время инвестиционным возможностям препятствуют неэффективная судебная система, плохое правоприменение, коррупция и общая неэффективность правительства. Судебные дела в среднем занимают 6,2 года, и разрешается только 10 процентов жалоб инвесторов. Введение интереса к судебным решениям могло бы ограничить злоупотребления в судебной системе, а создание судов, специализирующихся на рассмотрении коммерческих дел, могло бы помочь повысить эффективность монгольских судов.

В отчете говорится, что в горнодобывающем секторе одним из основных недостатков является то, что Налоговое управление Монголии (НУМ) обладает значительным уровнем свободы действий и гибкости в оценке лицензий на добычу полезных ископаемых. Это влияет на будущие инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых, создавая значительную неопределенность для иностранных инвесторов. MTA должно играть менее активную роль в оценке лицензий и взимать налог с цены продажи (после разумных вычетов затрат), а не со стоимости проекта. Более того, несоответствие между решениями национальных и местных органов власти приводит к задержкам в реализации проектов: для начала деятельности горнодобывающим компаниям необходимо получить разрешения на землепользование от местных органов власти в дополнение к лицензиям и разрешениям национального правительства.

В отчете также объясняются проблемы четырех секторов: финансового сектора, сектора возобновляемых источников энергии, сельскохозяйственного сектора и сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). В финансовом секторе необходима усовершенствованная нормативно-правовая база, предоставляющая банкам больше свободы в предоставлении торговых кредитов, более благоприятные условия краткосрочных валютных свопов и более низкие веса риска для аккредитивов. Кроме того, необходимо разработать механизмы хеджирования для защиты бизнеса от колебаний валютных курсов.

Кроме того, в отчете поясняется, что правительство не соблюдает соглашение, подписанное с предприятиями в секторе возобновляемых источников энергии, с высокими тарифами, установленными в долларах США, и предприятия не могут конкурировать с государственными предприятиями, которые поставляют (грязную) энергию по субсидированным ценам. Причиной этого стали более высокие тарифы на проекты возобновляемой энергетики и отсутствие решений по хранению электроэнергии. Необходима смена парадигмы и либерализация энергетического сектора.

Несмотря на потенциал для торговли и инвестиций в сельскохозяйственный сектор, большие высоты, резкие колебания температуры, долгие зимы и малое количество осадков ограничивают возможности. Следовательно, интенсивное сельское хозяйство могло бы решить эту проблему и повысить производительность сельского хозяйства.

Наконец, в отчете рекомендовано правительству создать благоприятную среду для инвестиционных фондов, облегчить налоговое бремя, предоставить субсидии/гранты для стимулирования инновационной деятельности и защитить интеллектуальную собственность для развития ИКТ.

Предприятия выразили обеспокоенность по поводу Закона о труде 2021 года, который требует, чтобы рабочие и выходные смены были равными. Работодателям необходимо нанимать больше персонала, чтобы достичь того же уровня укомплектованности, что и при старых правилах, с большей административной нагрузкой и особенно с хронической нехваткой квалифицированной рабочей силы, что ухудшает ситуацию и создает серьезную неконкурентоспособность.

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