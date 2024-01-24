27 сомонов в семи аймаках Монголии страдают от железного дзуда

CentralAsia (MNG) - По состоянию вторник, 27 сомонов в семи аймаках Монголии страдают от железного или ледяного дзуда. Об этом сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«Это напрямую связано с тем, что плотность снега составляет 0,35-0,63 г/см3 в монгольских аймаках Увс, Говь-Алтай, Архангай, Өвөрхангай, Булган, Дунгдговь и Сухбаатар», — говорится в официальном сообщении.

Железный дзуд, называемый также ледяным, случается после дождя или выпадения мокрого снега, который замерзает, покрывая землю льдом, и закрывает домашним животным доступ к подножному корму. В результате недостаточного количества корма в суровую и холодную зиму животные умирают от голода и холода.

По сообщению Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, на конец декабря 2023 года в стране насчитывалось 64,7 млн голов скота.

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