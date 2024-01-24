Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

CentralAsia (CA) - Парламент Турции большинством голосов одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО, сообщает Bloomberg. Документ отправлен на подпись президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Последней страной в альянсе, которая еще не одобрила заявку Швеции, остается Венгрия.

Ратификация была одобрена Генассамблеей Великого национального собрания. Как пишет TRT Haber, за принятие Швеции в НАТО проголосовали 287 депутатов, против — 55.

Как отмечал Bloomberg, имеющая абсолютное большинство голосов в Великом национальном собрании Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана выступала за одобрение заявки Швеции. Комиссия турецкого парламента одобрила ратификационный протокол о вступлении Швеции в НАТО 26 декабря 2023 года.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Все страны альянса ратифицировали ее присоединение, кроме Турции и Венгрии. Турция требовала от Швеции пересмотреть правила по предоставлению убежища курдским активистам и турецким оппозиционерам, которых турецкие власти считают террористами.