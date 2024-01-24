В Кыргызстане утром 08:39 произошло землетрясение магнитудой 4,4, - казахстанские сейсмологи

CentralAsia (KG) - В Кыргызстане вблизи Кочкорки утром 24 января в 08:39 произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает Сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 212 километрах к юго-западу от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 10,3. Магнитуда MPV — 4,4. Глубина 10 км, - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

Спустя 15 минут на территории Китая произошло землетрясение магнитудой 5.1.

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