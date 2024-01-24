Взрыв в Улан-Баторе: Погибли трое спасателей и трое граждан, госпитализированы 14 человек

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе 24 января около 01:00 произошел взрыв на трассе в районе жилого массива и недалеко от крупных рынков «Нарантуул» и «Дунжингарав». В результате ДТП взорвался 60-тонный газовоз. Предварительной причиной случившегося называется столкновение газовоза с другим авто.

По последним данным, погибли 6 человек, в том числе трое спасателей 63-й части. Госпитализированы 14 человек, пятеро из них находятся в реанимации.

Грузовик с газом был отброшен мощным взрывом на 30-40 м, отмечает News.mn.

В больницы обратились 207 человек. По предварительной информации, 178 граждан, 62 домохозяйств понесли экономический ущерб и ущерб здоровью.

источник: middleasiannews.com

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