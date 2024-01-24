19 тысяч автомобилей покинули Алматы в ночь землетрясения, - аналитики Sergek

Многие пытались выехать из города. На выездах образовались пробки.

CentralAsia (KZ) - Аналитики Sergek провели исследование, чтобы выяснить, как повлияло землетрясение на дорожную обстановку в Алматы в ночь на 23 января. По данным СМИ, люди в спешке покидали свои дома: на выездах из города образовались пробки, а на АЗС - очереди, сообщает Informburo.kz.

Интеллектуальная транспортная система Sergek ITS, ориентированная на анализ, мониторинг и прогнозирование ситуации на дорогах, зафиксировала резкое увеличение трафика в Алматы в ночь на 23 января, что коррелирует с зарегистрированными в 00:09 подземными толчками.

Анализ, представленный в графическом формате, иллюстрирует сравнение транспортной активности (измеряемой количеством уникальных событий/перемещений) в Алматы в ночь землетрясения и в соответствующее время неделей ранее, с разбивкой на 15-минутные интервалы для каждого часа. Полученные данные свидетельствуют о значительном увеличении среднего трафика по городу в 4,5 раза, спровоцированном сейсмической активностью.

Наиболее заметный всплеск активности пришелся на первые 15 минут после полуночи и последующий интервал с 00:15 до 00:30. Рост продолжился, хотя и не столь интенсивно, достигнув своего пика в 01:00. В дальнейшем активность в городе постепенно снижалась, вернувшись к нормальному уровню только к пяти утра.

Кроме того, в течение первого часа после толчков количество уникального транспорта на дорогах города выросло на 40%, увеличившись со 120 до 168 тысяч. В последующий час это число достигло своего максимума – 208 тысяч единиц, что означает значительное увеличение – на 267% по сравнению с тем же периодом на предыдущей неделе.

В ночь землетрясения из города выехало почти 19 тысяч автомобилей, в то время как за аналогичный период предыдущей недели этот показатель составил 7,5 тысячи единиц. Таким образом, рост выезжающего транспорта составил около 152%. Наиболее интенсивный рост в 239% зафиксировали с 01:00 по 02:00.

Ночью 23 января на кыргызско-китайской границе произошло несколько землетрясений. Согласно информации на сайте Китайского сейсмологического центра (CENC), самое сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 2:09 по местному времени в уезде Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным центра, в регионе было зафиксировано несколько десятков афтершоков магнитудой от 3 до 5,3 балла.

Толчки ощущали жители нескольких городов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

В Алматы в результате землетрясений пострадали 67 человек.

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