Премия «Оскар-2024» — объявлены номинанты
- Азия и мир, общество
- 11:41, 24 января 2024
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CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе объявили номинантов на ежегодную премию Американской академии киноискусств и наук – «Оскар-2024». 96-я церемония вручения премии пройдёт 10 марта.
В номинации «Лучший фильм» представлены:
- «Американское чтиво»
- «Анатомия падения»
- «Барби»
- «Оставленные»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Маэстро»
- «Оппенгеймер»
- «Прошлые жизни»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов»
В номинации «Лучший режиссёр»:
- Жюстин Трие («Анатомия падения»)
- Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
- Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
- Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
«Лучшая мужская роль»:
- Брэдли Купер («Маэстро»)
- Колман Доминго («Растин»)
- Пол Джаматти («Оставленные»)
- Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
- Джеффри Райт («Американское чтиво»)
«Лучшая женская роль»:
- Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
- Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
- Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
- Кэри Маллиган («Маэстро»)
- Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
«Лучший актёр второго плана»:
- Райан Гослинг («Барби»)
- Стерлинг Браун («Американское чтиво»)
- Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
- Роберт Дауни младший («Оппенгеймер»)
- Марк Руффало («Бедные-несчастные»)
«Лучшая актриса второго плана»:
- Эмили Блант («Оппенгеймер»)
- Даниэль Брукс («Цвет лиловый»)
- Америка Фарерро («Барби»)
- Джуди Фостер («Даяна Найэд»)
- Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
«Лучший анимационный фильм»:
- «Мальчик и птица»
- «Элементарно»
- «Нимона»
- «Мечты робота»
- «Человек-паук: паутина вселенных»
«Лучший международный фильм»:
- «Идеальные дни»
- «Зона интересов»
- «Я капитан»
- «Общество снега»
- «Учительская».
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