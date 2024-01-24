Премия «Оскар-2024» — объявлены номинанты

CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе объявили номинантов на ежегодную премию Американской академии киноискусств и наук – «Оскар-2024». 96-я церемония вручения премии пройдёт 10 марта.

В номинации «Лучший фильм» представлены:

«Американское чтиво»

«Анатомия падения»

«Барби»

«Оставленные»

«Убийцы цветочной луны»

«Маэстро»

«Оппенгеймер»

«Прошлые жизни»

«Бедные-несчастные»

«Зона интересов»

В номинации «Лучший режиссёр»:

Жюстин Трие («Анатомия падения»)

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

Джонатан Глейзер («Зона интересов»)

«Лучшая мужская роль»:

Брэдли Купер («Маэстро»)

Колман Доминго («Растин»)

Пол Джаматти («Оставленные»)

Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Джеффри Райт («Американское чтиво»)

«Лучшая женская роль»:

Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Сандра Хюллер («Анатомия падения»)

Кэри Маллиган («Маэстро»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

«Лучший актёр второго плана»:

Райан Гослинг («Барби»)

Стерлинг Браун («Американское чтиво»)

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Роберт Дауни младший («Оппенгеймер»)

Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

«Лучшая актриса второго плана»:

Эмили Блант («Оппенгеймер»)

Даниэль Брукс («Цвет лиловый»)

Америка Фарерро («Барби»)

Джуди Фостер («Даяна Найэд»)

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

«Лучший анимационный фильм»:

«Мальчик и птица»

«Элементарно»

«Нимона»

«Мечты робота»

«Человек-паук: паутина вселенных»

«Лучший международный фильм»:

«Идеальные дни»

«Зона интересов»

«Я капитан»

«Общество снега»

«Учительская».