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Премия «Оскар-2024» — объявлены номинанты

CentralAsia (CA) -  В Лос-Анджелесе объявили номинантов на ежегодную премию Американской академии киноискусств и наук – «Оскар-2024». 96-я церемония вручения премии пройдёт 10 марта.

В номинации «Лучший фильм» представлены:

  • «Американское чтиво»
  • «Анатомия падения»
  • «Барби»
  • «Оставленные»
  • «Убийцы цветочной луны»
  • «Маэстро»
  • «Оппенгеймер»
  • «Прошлые жизни»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интересов»

В номинации «Лучший режиссёр»:

  • Жюстин Трие («Анатомия падения»)
  • Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
  • Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
  • Джонатан Глейзер («Зона интересов»)

«Лучшая мужская роль»:

  • Брэдли Купер («Маэстро»)
  • Колман Доминго («Растин»)
  • Пол Джаматти («Оставленные»)
  • Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
  • Джеффри Райт («Американское чтиво»)

«Лучшая женская роль»:

  • Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
  • Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
  • Сандра Хюллер («Анатомия падения»)
  • Кэри Маллиган («Маэстро»)
  • Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

«Лучший актёр второго плана»:

  • Райан Гослинг («Барби»)
  • Стерлинг Браун («Американское чтиво»)
  • Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
  • Роберт Дауни младший («Оппенгеймер»)
  • Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

«Лучшая актриса второго плана»:

  • Эмили Блант («Оппенгеймер»)
  • Даниэль Брукс («Цвет лиловый»)
  • Америка Фарерро («Барби»)
  • Джуди Фостер («Даяна Найэд»)
  • Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

«Лучший анимационный фильм»:

  • «Мальчик и птица»
  • «Элементарно»
  • «Нимона»
  • «Мечты робота»
  • «Человек-паук: паутина вселенных»

«Лучший международный фильм»:

  • «Идеальные дни»
  • «Зона интересов»
  • «Я капитан»
  • «Общество снега»
  • «Учительская».
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