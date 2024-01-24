Сильный пожар вспыхнул в складском помещении близ Алматы. Видео

CentralAsia (KZ) - Утром 24 января аварийные службы Алматинской области Казахстана локализовали пожар в Первомайской промышленной зоне, сообщает ДЧС региона.

Возгорание произошло на складе полиэтиленовой продукции в металлической конструкции на площади 3600 м2. Как отметили в областном ДЧС, расстояние до ближайшей пожарной части в посёлке Боралдай составляет 15 км, а до областного центра – 87 км. К моменту прибытия первых пожарных подразделений в 07:20 огонь полностью охватил строение.

В связи с обострением ситуации ДЧС региона привлекло дополнительные силы и средства из соседних подразделений в состоянии повышенной готовности. Кроме того, запоздалое оповещение о пожаре способствовало его широкому распространению.

Пожар удалось локализовать только в 9:12. Обошлось без жертв, и угрозы дальнейшего распространения огня нет, отметили в ДЧС. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрических проводах.

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