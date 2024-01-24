В Екатеринбурге мигрантов заставили ходить «гуськом». Среди задержанных два узбекистанца

CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана прокомментировало ситуацию с рейдом правоохранительных органов РФ на стройплощадке в Екатеринбурге, где трудовых мигрантов заставили ходить «гуськом».

Рейд проводился 17 января. Сотрудники прокуратуры, управлений ФСБ, по вопросам миграции и МВД, а также Росгвардии во время рейда проверили 150 человек — граждан стран Центральной Азии. Из них нарушили миграционное законодательство и подлежат депортации восемь человек. Четырём мужчинам, не вставшим на воинский учёт, имея российское гражданство, вручили повестки.

На появившихся в интернете фотографиях и видео видно, что силовики заставили трудовых мигрантов передвигаться гуськом по заснеженной стройплощадке.

Агентство уточнило, что среди задержанных было два гражданина Узбекистана. По причине отсутствия у них патента на работу решением суда они были помещены в центр временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге.

Задержанные узбекистанцы сообщили, что когда силовики появились на стройплощадке, многие рабочие предприняли попытку сбежать и были задержаны. Затем их заставили ходить гуськом.

Ситуация взята на контроль генеральным консульством Узбекистана в Екатеринбурге и представительством Агентства внешней трудовой миграции в России, согражданам оказывается правовая и другая помощь, отмечается в сообщении.

Омбудсман Узбекистана Феруза Эшматова обратилась к омбудсману РФ Татьяне Москальковой по факту издевательства над трудовыми мигрантами в Екатеринбурге.

Ранее МИД Кыргызстана заявлял, что инициировал разбирательство «на уровне федеральных органов власти РФ».