КНДР запустила несколько ракет в сторону Желтого моря

CentralAsia (CA) - КНДР осуществила запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». По данным военных Южной Кореи, ракеты запустили около семи часов утра по местному времени.

«Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют действия с США, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи»,— заявил объединенный комитет начальников штабов (JCS) ВС Южной Кореи.

Как уточнили источники агентства, ракеты летели по круговой траектории, подобно крылатым ракетам, которые летают на меньшей высоте, чем баллистические ракеты. Утверждается, что «дальность полета не была малой» и ракеты запустили с земли. «Рёнхап» допустил, что это могли быть крылатые ракеты Hwasal-1 или Hwasal-2, способные нести ядерную боеголовку Hwasan-31.

5 января Южная Корея провела эвакуацию острова Ёнпхёндо в Желтом море из опасений провокаций со стороны КНДР. В тот же день Северная Корея запустила с западного побережья в сторону островов Южной Кореи около 200 артиллерийских снарядов. 19 января КНДР в ответ на учения Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия.