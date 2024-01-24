Мощный циклон завалит снегом Казахстан, - синоптики

CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 января.

По данным метеорологов, большая часть Казахстана будет находиться во власти южного циклона и атмосферных фронтов, с которыми ожидаются обильные осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидается сильный снег, гололед, туман. Лишь в западной половине республики будет по-прежнему господствовать западный антициклон, сохраняется ясная морозная погода.

«На большей части страны в температурном фоне значительных изменений не прогнозируется, в южных регионах температура воздуха ночью понизится до 8-13, в горных районах 18-23 мороза, днем до 2-7, в горных районах 10-15 мороза», - говорится в сообщении.

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