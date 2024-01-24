Под Ташкентом двое мужчин убили 42-летнюю женщину в ходе «ритуала изгнания беса»

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CentralAsia (UZ) - В Аккурганском районе Ташкентской области Узбекистана двое мужчин, утверждавших, что изгоняют беса, до смерти замучили женщину 1981 года рождения. Инцидент произошел в июле 2023 года, сообщает Kun.uz.

Дело было рассмотрено 22 декабря 2023 года в уголовном суде Аккурганского района.

В приговоре суда говорится, что обвиняемые 35-летний Рахим Болтабоев и 44-летний Юсуф Тураходжаев в период с 16 по 20 июля 2023 года вступили в сговор с целью завладения собственностью обманным путем. Двое мужчин придя в дом 42-летней женщины, проживающей в махалле «Кахрамон» Аккурганского района, убедили ее, в том, что в нее «вселился бес». Затем они заявили, что необходимо провести ритуал и изгнать беса.

Мужчины приходили в дом женщины каждый день в 5:00 утра и якобы в течение часа проводили ритуал. Во время «изгнания беса» они били по груди, животу, рукам и ногам женщины, используя молоток, железные колья и цепи, которые они привозили с собой. В результате от полученных травм женщина скончалась 20 июля 2023 года.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у женщины выявлены: закрытая травма грудной клетки с переломом и смещением левых 2-го и 3-го ребра, закрытая травма живота с кровоизлияниями в желудок, кишечник и брюшную стенку, а также поперечный разрыв кишки, внутреннее кровотечение, гемоперитонеум, постгеморрагический и посттравматический шок, телесные повреждения на левой стороне нижней губы, правой стороне паховой области, передней поверхности грудной клетки над грудью, передней поверхности левого плечевого пояса, над пупком, на бедрах и голенях.

Обвиняемые Рахим Болтабоев и Юсуф Тураходжаев были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 25, частью 2 статьи 168 (Мошенничество) и частью 1 статьи 102 (Причинение смерти по неосторожности) УК.

Приговором суда Рахиму Болтабоеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, Юсуфу Тураходжаеву – 2 года 6 месяцев. Преступники отбывают наказание в колонии-поселении.