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Землетрясение в Алматы: Обнаружены трещины на 19 объектах жизнеобеспечения

CentralAsia (KZ) -  На территории Алматинской области обнаружили трещины на 19 объектах жизнеобеспечения и социально значимых объектах, сообщили в МЧС РК.

Республиканский оперативный штаб продолжает работу после ночного землетрясения.

«По состоянию на 20:00 обстановка в городе Алматы стабильная. По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС, в ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются», – ещё раз заверили в МЧС.

Там сообщили, что с ночи на телефоны горячей линии, организованной в оперативных штабах, поступило более 800 звонков от граждан.

«По результатам визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 19 объектах», – заявили в МЧС РК.

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