В Якутске десятки людей вышли на митинг из-за убийства местного жителя. В преступлении подозревают выходца из Таджикистана

CentralAsia (CA) - В Якутске 24 января десятки людей вышли на акцию протеста, после того как местный житель был убит в ходе бытового конфликта с выходцем из Таджикистана, имеющий российское гражданство.

Как сообщает SakhaDay, участники акции прошли по нескольким улицам города, после чего их начали задерживать полицейские.

Якутский городской суд на два месяца арестовал 18-летнего уроженца Таджикистана. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд заключил его под стражу до 21 марта 2024 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передает якутский портал SakhaPress.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Об убийстве СКР сообщал 21 января. По данным правоохранительных органов, оно произошло после бытового конфликта в одном из клубов города. На следующий день после конфликта его участники снова встретились, чтобы выяснить отношения, в результате чего завязалась драка — три человека получили ножевые ранения, один из них впоследствии умер. Подозреваемого в убийстве задержали.

Глава Якутии Айсен Николаев, комментируя произошедшее, пообещал выяснить «обстоятельства получения» подозреваемым российского гражданства.

Министерство внешних связей Якутии опубликовало видеообращение председателя таджикской общины Ходи Оева. В нем он призывал «не судить весь народ по одному человеку».

МВД Якутии призывало население не поддаваться на провокации в социальных сетях и не выходить на протесты.