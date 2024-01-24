В Газе погибло более 25 тыс. мирных жителей, — ООН

CentralAsia (TM) - С начала нынешнего витка вооруженного конфликта в Газе погибли более 25 тыс. мирных жителей, сообщает сайт новостей ООН, ссылаясь на данные гуманитарных агентств Организации.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что ранения получили более 62 тыс. палестинцев. Помимо прочего, ООН выразило обеспокоенность судьбой пациентов больниц сектора, так как в Газе сейчас функционирует лишь 14 больниц. Из-за более чем трех месяцев интенсивных бомбардировок потребности в медицинском обслуживании значительно превышают возможности местной системы здравоохранения.

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер сообщил, что больница «Аль-Хайр» в Газе подвергается авиаударам, а клиника «Насер» фактически осаждена и доступ в нее перекрыт.

«События развиваются по ужасному сценарию: люди не знают, что принесут им следующие минуты», – сказал он.

21 января генеральный секретарь ООН осудил продолжающееся кровопролитие в Газе и призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение конфликта по всему ближневосточному региону. Он заявил о своей поддержке плана создания двух государств – израильского и палестинского, сообщив, что «отказ палестинскому народу в праве на государственность приведет к бесконечному затягиванию конфликта».

23 января прошло заседание по ближневосточному конфликту с участием министров иностранных дел нескольких стран в Совете безопасности ООН. Рияд аль-Малики, министр иностранных дел государства-наблюдателя Палестины, заявил, что Газа подвергается «самой жестокой кампании бомбардировок» за всю эпоху после Второй мировой войны из-за прихоти израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который преследует единственную цель – «собственное политическое выживание».

Посол Израиля при ООН Гилад Эрдан же заявил, что если ХАМАС останется у власти в результате прекращения огня, то это поставит под угрозу само существование Израиля. Однако, добавил он, война закончится, если ХАМАС выдаст заложников и тех, кто несет ответственность за нападение на Израиль 7 октября.

После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа, которая сопровождается массированными авиаударами. В конце декабря ООН сообщало, что с начала войны в секторе Газа до 1,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.