В России разбился военный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ

CentralAsia (CA) - В Белгородской области России потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ сообщили «РИА Новости», что крушение произошло около 11:00, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена. Также на борту были шесть членов экипажа самолета и три сопровождающих.

«Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле»,— сообщило Минобороны.

К месту падения вылетела комиссия Воздушно-космических сил «для установления причин катастрофы».

Источник «Украинской правды» в Вооруженных силах Украины сообщил, что падение самолета — «работа» ВСУ. По словам собеседников издания в Генштабе, самолет перевозил ракеты С-300. Через некоторое время «Украинская правда» изменила свою новость. Теперь там говорится, что источник издания ВСУ подтвердил факт падения самолета. Собеседники издания в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. О том, что падение Ил-76 — «работа ВСУ», в материале больше не упоминается.

В Минобороны Украины сказали изданию «Суспiльне», что пока не могут подтвердить данные о том, что Ил-76 поразили ВСУ, так как «еще выясняют информацию».

SHOT и Mash утверждают, что обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 192 на 192 должен был состояться в среду 24 января. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов утверждает, что еще один Ил-76 с украинскими пленными развернулся после крушения самолета в Белгородской области. По его словам, он вез около 80 пленных.