экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан и Китай доведут число авиарейсов между двумя странами до ста в неделю

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Китай договорились об увеличении числа авиарейсов между двумя странами до ста в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Переговоры между делегациями прошли в Пекине. Стороны согласовали договор и подписали соответствующий протокол. Документ предусматривает:

  • совершение авиакомпаниями каждой из сторон по 50 рейсов в неделю;
  • неограниченный выбор городов для полетов, сейчас можно летать только в семь;
  • неограниченное количество авиакомпаний, сейчас – по три с каждой стороны.
  • Соглашение вступит в силу после дополнительной встречи авиационных администраций Узбекистана и Китая, которая запланирована на апрель.

Переговоры прошли в рамках государственного визита президента Узбекистана в Китай. Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин 23 января. На следующий день провел ряд двусторонних встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов Китая. В частности, он встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, главой нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляном и другими. Ожидаются переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com