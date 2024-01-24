Узбекистан и Китай доведут число авиарейсов между двумя странами до ста в неделю

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Китай договорились об увеличении числа авиарейсов между двумя странами до ста в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Переговоры между делегациями прошли в Пекине. Стороны согласовали договор и подписали соответствующий протокол. Документ предусматривает:

совершение авиакомпаниями каждой из сторон по 50 рейсов в неделю;

неограниченный выбор городов для полетов, сейчас можно летать только в семь;

неограниченное количество авиакомпаний, сейчас – по три с каждой стороны.

Соглашение вступит в силу после дополнительной встречи авиационных администраций Узбекистана и Китая, которая запланирована на апрель.

Переговоры прошли в рамках государственного визита президента Узбекистана в Китай. Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин 23 января. На следующий день провел ряд двусторонних встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов Китая. В частности, он встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, главой нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляном и другими. Ожидаются переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.