Все люди на борту упавшего в Белгородской области РФ Ил-76 погибли, - губернатор

CentralAsia (CA) - Все, кто находился на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области РФ, погибли. Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, транспортный самолет потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области недалеко от населенного пункта. Место крушения оцепили, там сейчас работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, на борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Военных везли для обмена пленными, заявило ведомство. Причину крушения в военном ведомстве не назвали.

Украинская сторона не подтверждала и не опровергала информацию о пленных на борту. Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины сообщило, что падение самолета — «работа» ВСУ. По словам собеседников издания в Генштабе, самолет перевозил ракеты С-300. Через некоторое время «Украинская правда» изменила свою новость, удалив из нее информацию о том, что самолет сбили ВСУ.

Депутат РФ Андрей Картаполов заявил, что самолет был сбит украинскими военными. По его словам, планировался обмен по схеме «192 на 192». Он утверждает, что следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными на борту, но его развернули.