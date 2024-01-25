Послы США и Великобритании в Монголии выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Послы США и Великобритании Ричард Баунган и Фиона Блит одними из первых выразили глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей прошлой ночью в городе.

«Я был глубоко опечален, узнав о трагическом происшествии возле рынка Дунжингарав в Улан-Баторе сегодня рано утром. Хотел бы выразить свои искренние соболезнования семьям и коллегам сотрудников Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям, погибших в этом разрушительном событии.

Желаю пострадавшим скорейшего и полного выздоровления и еще раз выражаю глубочайшие соболезнования тем, кто потерял в этом страшном событии близких, коллег и имущество», — написал на своей странице Х Ричард Баунган.

«От имени посольства Великобритании я выражаю соболезнования офицерам Государственного агентства по чрезвычайным ситуация, погибшим во время трагической аварии в Дунжингараве. Наши мысли с семьями всех пострадавших, и мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этом трагическом событии», — отметила Фиона Блит.

В Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа. По последним данным, в результате происшествия погибли шестеро, трое из которых спасатели – 27-30-летние молодые люди со стажем работы 4-7 лет. Госпитализированы 14 человек.

источник: middleasiannews.com

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