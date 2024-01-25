Монголия и КНР обсудили межпарламентское сотрудничество

CentralAsia (MNG) - В столице Китая состоялась пятая регулярная встреча между парламентами Монголии и КНР.

В Пекине 24 января состоялась 5-я регулярная встреча представителей Великого Государственного Хурала Монголии и Всекитайского собрания народных представителей КНР (ВСНП). Об этом сообщает iToim

На заседании участники обменялись мнениями по четырем основным направлениям: межпарламентское сотрудничество между двумя странами, торговля, экономика, инвестиции, зеленое развитие, борьба с опустыниванием, энергетика и пограничные пункты пропуска.

В рамках заседания заместитель председателя Великого Государственного Хурала Мөнхбаатар Лхагва провел встречу с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Пэн Цинхуа, в ходе которой Мөнхбаатар Лхагва передал приветствия от председателя ВГХ Занданшатара Гомбожав.

Стороны отметили, что встреча проходит в преддверии 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Монголией и КНР, 30-й годовщины подписания Договора о дружбе и сотрудничестве, 10-й годовщины выхода монголо-китайских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и 10-й годовщины создания консультативного механизма регулярных встреч Великого Государственного Хурала и Всекитайского собрания народных представителей.

Заседание проводится в пятый раз в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между ВГХ Монголии и ВСНП КНР, подписанным в 2014 году с целью углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Заседание проходило под председательством заместителя председателя ВГХ Мөнхбаатара Лхагва и заместителя председателя Постоянного комитета ВСНП Пэн Цинхуа. С монгольской стороны в нем приняли участие председатель Постоянной комиссии по юстиции Цогтбаатар Дамдин, председатель Постоянного комитета по бюджету Тэмуулэн Ганзориг, председатель Постоянного комитета по социальной политике Анужин Пурэв-Очир, члены монголо-китайской парламентской группы Бат-Эрдэнэ Жадамба, Пурэвдорж Бөхчулуун, Ганбаатар Сайнхуу, Чинбурэн Жигжидсурэн, Бейсен Булан, Батлут Дамба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в КНР Бадрал Тувшин, а с китайской стороны — члены Всекитайского собрания народных представителей и постоянных комитетов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения